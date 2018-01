Apple lança novo modelo do iPhone nesta terça - Link - Estadão

Banner instalado na entrada da sede da Apple, em Cupertino, onde é realizado o lançamento do quinto modelo do iPhone. FOTO: Paul Sakuma/AP

Acompanhe o lançamento pelo Twitter do ‘Link’; empresa deve anunciar quinto modelo do iPhone hoje

SÃO PAULO – Ano após ano, a Apple cria um ambiente de suspense publicitário antes de anunciar novos modelos dos seus dispositivos mais notórios, e não foi diferente desta vez. Nesta terça-feira, 4, a marca deve anunciar um novo modelo do smartphone mais popular do mundo, o iPhone, e para isso armou a mesma mise en scène de sempre, mas sem contar com o ator principal das encenações.

Tim Cook, que assumiu como presidente executivo no lugar de Steve Jobs, deu início à palestra de lançamento. FOTO: Paul Sakuma/AP

Fora da Apple desde agosto, Steve Jobs não deve aparecer no evento de hoje, que pela primeira vez será realizado na sede da Apple em Cupertino e não em um centro de eventos no centro de São Francisco. Será o primeiro anúncio de produtos do novo CEO da empresa, Tim Cook, um executivo reconhecido que agora terá que assumir a persona de guru de tendências para agradar os mal-acostumados investidores.

Nos últimos meses, boatos mil sobre o novo aparelho foram lançados na imprensa, ou por meio de fontes anônimas “ligadas aos negócios da Apple” (e provavelmente de dentro da própria empresa) ou por vazamentos de fornecedores de peças, capinhas ou das próprias operadoras que venderão o celular. Primeiro se estipulou que a Apple pudesse lançar a quinta geração do iPhone. Depois, que a marca mostraria apenas uma versão mais barata do próprio iPhone 4, que seria intitulada de iPhone 4S. Alguns dizem até que o novo modelo já estaria em produção aqui no Brasil, na fábrica que a montadora Foxconn está prometendo abrir em Jundiaí, no interior de Sâo Paulo.

Para completar, um funcionário da empresa teria esquecido um protótipo do celular em um bar – de novo.

O convite que a Apple mandou para jornalistas que iriam cobrir o evento era intitulado “Let’s Talk iPhone” (Vamos falar de iPhone), o que fez muitos deles estipularem que o anúncio poderia ter a ver com novas características de reconhecimento de voz no dispositivo, principalmente porque a Apple comprou uma start-up especializada justamente na tradução de fala para texto, a Siri. A marca pode também anunciar atualizações do seu sistema de arquivamento na nuvem, o iCloud.