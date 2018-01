Apple lança sistema operacional para carros - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Apple anunciou nesta segunda-feira, 3, o lançamento do CarPlay, sistema de entretenimento para carros com comando de voz que integra o iPhone do motorista ao veículo. O lançamento oficial será na Feira do Automóvel de Genebra, na Suiça, maior evento do setor automobilístico da Europa, que será realizada entre os dias 6 e 16 de março.

O sistema foi anunciado em 2013 com o nome iOS in the car, e chegará ao mercado ainda este ano em veículos da Ferrari, Mercedes Benz e Volvo. Posteriormente, será incorporado também por outras montadoras como BMW, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Citroen, Suzuki e Toyota.

O CarPlay integra as funcionalidades do iPhone ao painel de motorista e aos alto-falantes e pode ser controlado por sistema de voz ou toque, tanto na tela do sistema quanto por botões do próprio carro. A Siri, por exemplo, pode ser acionada por um botão no volante.

O sistema para carros da Apple permite ao motorista acessar os contatos do iPhone, fazer ligações, ouvir o correio de voz, usar mapas e escutar músicas, inclusive por aplicativos de terceiros, como o streaming de música Spotify. É possível também ditar respostas a mensagens de texto pela Siri, sistema de voz da Apple, que também é lê mensagens.

“Usuários de iPhones querem ter o conteúdo acessível na ponta dos dedos e o CarPlay deixa os motoristas usarem seus iPhones no carro com o mínimo de distração”, disse a empresa por meio de nota.

O sistema estará disponível como uma atualização para o iOS 7 nos modelos iPhone 5, 5S e 5C.

Android

Na Consumer Electronics Show (CES), maior evento de tecnologia do mundo, realizado em Las Vegas, em janeiro, o Google anunciou uma parceria com as montadoras Audi, General Motors, Honda e Hyundai, e com a fabricante de chips Nvidia, para criar a Aliança Automotiva Aberta, que pretende levar o sistema Android para os carros até o fim deste ano.

O motivo do crescimento dos investimentos das empresas de tecnologia no mercado automotivo é o fato das montadoras apostarem que até 2016 a conectividade será um fator crítico na decisão de compra de um carro. Em cinco anos, existirão 60 milhões de carros conectados no mundo, segundo projeção da empresa de pesquisa GSMA.

O primeiro passo dessa conectividade é levar o acesso à internet aos veículos e permitir a integração entre tablets e smartphones com os sistemas dos carros. Depois devem chegar ao mercado os carros autônomos, com piloto automático que exclui a necessidade de motorista. Nissan e General Motors são algumas das fabricantes que desenvolvem essa tecnologia, mas o modelo mais conhecido é o desenvolvido pelo Google, com expectativa de chegar ao mercado em menos de cinco anos.