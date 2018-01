Apple lança update que elimina malware - Link - Estadão

Empresa foi criticada por especialistas por demora em reação contra problema

SÃO PAULO – A Apple lançou uma atualização para Java nesta quinta-feira (12) com o objetivo de eliminar o malware “Flashback”. O programa nocivo atingiu mais de 650 mil computadores com sistema operacional Mac OS X.

A atualização altera o comportamento do plugin no navegador Safari, eliminando as variações do Flashback.

Com o update o Java não é mais executado automaticamente, precisando de autorização do usuário.

Especialistas em segurança criticaram a Apple pela resposta demorada, especialmente porque o malware poderia ser utilizado para obter informações confidenciais dos usuários.

Cavalos de Troia e outras formas de malware tipicamente afetam o Windows, sistema operacional da Microsoft que há muito domina o mercado de computadores. O Flashback se destaca por ser uma das maiores invasões a computadores da Apple, que vêm ganhando terreno diante do Windows.