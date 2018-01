Apple libera atualização do iOS 6 - Link - Estadão

Segundo a empresa, iOS 6.0.1 resolve alguns problemas do software; atualização vem após demissão de executivo

SÃO PAULO – Nesta quinta-feira, 1º, a Apple disponibilizou a primeira atualização do iOS 6, seu sistema operacional lançado em setembro deste ano.

—-

MUDANÇAS NA NOVA VERSÃO DO iOS 6 (segundo a Apple) Correção de erro que impedia o iPhone 5 de instalar atualizações de software via conexão sem fio Correção de erro que podia fazer com que linhas horizontais fossem mostradas ao longo do teclado Correção de problema que podia fazer com que o flash da câmera não fosse disparado Melhora na confiabilidade do iPhone 5 e do iPod touch (quinta geração) quando os aparelhos são conectados a redes WPA2 Wi-Fi criptografadas Correção de problema que impedia o iPhone de usar a rede celular em algumas ocasiões Correção de erro do bloqueio do telefone ou do tablet por código que, às vezes, permitia ter acesso a detalhes do Passbook na tela bloqueada Corrige um erro que afetava as reuniões agendadas pelo Exchange

A nova versão, chamada iOS 6.0.1, corrige, segundo a empresa, falhas como eventuais linhas horizontais ao longo do teclado, problemas com o flash da câmera e um erro que impedia o iPhone 5 de instalar atualizações de software via conexão sem fio (veja mais ao lado).

A atualização ocorre dias depois de o responsável pelo desenvolvimento de software da empresa, Scott Forstall, ter sido demitido devido ao fiasco do Apple Maps, serviço de mapas lançado juntamente com o iOS 6.

A ferramenta foi amplamente criticada por suas falhas, levando Tim Cook a vir a público se desculpar, fazendo recomendação de mapas da concorrência.

Além de Forstall, o responsável pelo varejo da empresa, John Browett, também teve sua saída anunciada.

Veja como atualizar seu iPhone, iPad ou iPod:

1) Vá no ícone nativo ‘Ajustes’

2) Deslize para baixo e clique em ‘Geral’

3) Selecione a opção ‘Atualização de Software’

4) Clique em ‘Transferir e Instalar’ para instalar o download. Caso queira, clique antes em ‘Saber Mais’ para ver as atualizações que serão realizadas em seu aparelho

5) O sistema apresentará na tela os termos e condições do serviço. Para prosseguir, pressione ‘Concordar’.

—-

