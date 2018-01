Apple libera versão 3.0 do OS para iPhone - Link - Estadão

A Apple liberou o download do firmware 3.0 para iPhone nesta quarta. Através deste link, os donos do aparelho podem fazer o update do OS. A nova versão resolve alguns dos velhos problemas do iPhone – permite copiar e colar, envio de MMS (!) e tem um software para gravação de voz.

Para atualizar, basta ter a versão 8 do iTunes e plugar seu iPhone no PC. O software da Apple deve fazer o resto, embora alguns usuários tenham reclamado, por volta das 16h desta quarta, que o servidor da Apple estava excessivamente lento para o download do novo OS, provavelmente devido ao excesso de conexões.