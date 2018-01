Apple lidera mercado de tablets no 1º tri - Link - Estadão

Venda de tablets cresceu 142,5% nos primeiros três meses do ano; Apple tem 39,6% do mercado

SÃO PAULO – A venda de tablets cresceu 142,5% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano anterior, revelou um levantamento divulgado na quarta-feira,1, pelo IDC. Já na comparação com o quarto trimestre de 2012 houve queda – foram vendidas 49,2 milhões de unidades, ante 52,5 milhões no trimestre anterior.

O iPad da Apple se manteve na liderança das vendas com 39,6% do mercado, seguido pela Samsung (17,9%), Asus (5,5%), Amazon (3,7%) e a Microsoft (1,8%), que aparece pela primeira vez na lista.

Para o IDC, a liderança da Apple se deve ao sucesso do iPad mini e do novo iPad 4, lançado no quarto trimestre de 2012, o que ajudou a empresa a evitar a queda típica nas vendas no início do ano e crescer 65% em comparação ao primeiro trimestre do ano passado.

O resultado da Samsung foi considerado acima das expectativas e já ameaçã a Apple, com alta de 288,7% nas vendas do primeiro trimestre em comparação ao mesmo período com o ano anterior. Para o IDC, a alta é reflexo do aumento da popularidade dos tablets menores lançados pela empresa.

Sistemas

O IDC aproveitou a entrada da Microsoft na pesquisa para divulgar a penetração dos sistemas operacionais para tablets. O Android aparece na liderança, com uma fatia de 56,5% do mercado, seguido pelo iOS, com 39,6%, e o Windows, com 3,3% do mercado.