Apple lidera ranking de fabricantes nos EUA - Link - Estadão

Dados da Comscore colocam a empresa como líder entre as fabricantes de smartphones entre outubro e janeiro

SÃO PAULO – Segundo dados da Comscore, a Apple colhe os frutos do seu iPhone 5 e sobe ao topo do ranking dos aparelhos mais vendidos até janeiro nos Estados Unidos, passando a Samsung pela primeira vez. A empresa sul-coreana não deixou de crescer, graças ao sucesso do seu Galaxy S3, mas se manteve na segunda colocação e não impediu que o Android, do Google, caísse no ranking dos sistemas operacionais ativados no mesmo período.

O período analisado foi entre outubro passado e janeiro deste ano. Desta maneira, os dados refletem o quadro do mercado em um contexto diretamente posterior ao lançamento do iPhone 5, pela Apple, em setembro. O smartphone foi muito bem recebido, principalmente nos Estados Unidos, o que garantiu a liderança do mercado para a empresa meses depois.

A Samsung teve alta de 1,9 pontos percentuais em sua participação. Desde que anunciaram o seu Galaxy S3 em maio de 2012, a empresa não parou de ver bons números.

Já o Google retraiu sua participação entre os sistemas operacionais ativados no período. A responsável pelo Android teve baixa de 1,3 pontos, enquanto a Apple cresceu 3,5. A mudança não alterou a ordem no ranking que mantém o Google com 52,3% do mercado, seguido da Apple, com 37,8%.