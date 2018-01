Apple Music pagará 70% da receita de músicas com seus autores - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

A Apple disse que pagará mais de 70% da receita com assinaturas de música aos donos das canções.

Nos Estados Unidos, a Apple pagará aos donos das músicas 71,5% da receita de seu serviço de streaming de US$ 9,99 ao mês, disse a empresa. O valor médio é de cerca de 73% no exterior.

O site de tecnologia Re/code foi o primeiro a relatar a notícia nesta segunda-feira.

O Apple Music, lançado na semana passada, não deve ser muito diferente de outros serviços de streaming de música, mas chega com as profundas raízes musicais da Apple, uma marca global e milhões de clientes do iTunes.

Os pagamentos serão para pessoas que possuem gravações de canções que tocarão no Apple Music e donos de direitos autorais de composições, disse o Re/code.

A Apple não pagará nada aos donos das músicas durante o período de testes de três meses. Os pagamentos são levemente acima da média da indústria, noticiou o site, citando o executivo da Apple, Robert Kondrk.

/REUTERS