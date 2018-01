Apple não poderá acessar iPhones e iPads sem autorização do usuário - Link - Estadão

Analistas acreditam que sistema de novo iPhone é indicação que empresa foi chamada a colaborar com os EUA. FOTO: Reprodução Analistas acreditam que sistema de novo iPhone é indicação que empresa foi chamada a colaborar com os EUA. FOTO: Reprodução

SÃO FRANCISCO – A Apple anunciou nesta quarta-feira uma modificação em seu novo sistema operacional para dispositivos móveis, o iOS 8, que impede a empresa de acessar os aparelhos sem o consentimento do proprietário, uma medida para dificultar os registros policiais.

Em comunicado, a empresa indicou que, “ao contrário” de seus concorrentes, renunciou à possibilidade de acessar diretamente os aparelhos dos usuários sem a senha, algo que podia fazer até agora.

“Desta maneira, não é tecnicamente possível para nós dar resposta às ordens do governo para extrair dados de aparelhos que funcionem com o sistema operacional iOS 8″, explicou a empresa.

Esta melhora na segurança protege da própria companhia — e, portanto, do governo — toda aquela informação que possa ser armazenada nos dispositivos ou contas da Apple dos usuários, tais como fotografias, e-mails, contatos, históricos de ligações, mensagens e conteúdos multimídia.

A nova medida inscreve-se em um esforço da empresa para responder às vozes que lhe acusam de ter colaborado, junto com outras gigantes tecnológicas, com o governo americano e a Agência de Segurança Nacional (NSA) quando lhe pediram dados de usuários.

Para impedir-se o acesso aos dispositivos e às contas dos usuários sem dispor das correspondentes senhas pessoais, a Apple modificou seu sistema de encriptação.

Por outro lado, e no marco desse esforço para tomar distância das acusações de colaboração com o governo dos EUA, a Apple informou hoje que só facilitou dados à Administração de “menos do 0,00385%” dos usuários de seus dispositivos.

Patriot Act

Apesar das negativas da empresa de colaborar com o governo dos EUA, analistas afirmam que o novo sistema de segurança do iOS 8 pode ser um sinal (e uma resposta) da Apple de que a companhia teria sido forçada a colaborar com o Patriot Act, lei americana que ordena que as empresas devam colaborar com o governo em casos extremos ou de segurança máxima, como o escândalo de espionagem da NSA, revelado pelo agente Edward Snowden em 2013.

Como o novo sistema, a empresa entraria dentro de uma fenda legal, pois ao não poder acessar os dados dos usuários, ela não pode fornecer esses mesmos dados ao governo americano.

China

Além da mudança do protocolo, a empresa ainda está à espera de uma licença para poder vender os novos modelos de seus smartphones, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, no País asiático. A Apple anunciou ainda que está contratando funcionários especializados apenas para resolver a questão.

