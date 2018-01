Apple não quer mais comprar só da Samsung - Link - Estadão

Enquanto trava batalha judicial por patentes com Samsung, Apple estuda comprar chips de empresa de Taiwan

TAIPEI – A TSMC, de Taiwan, começou a testar a produção de chips de próxima geração para aparelhos móveis da Apple, informou uma fonte próxima ao assunto nesta sexta-feira, 15, sinalizando que a fabricante do iPad está diversificando fornecedores para além da tradicional Samsung Electronics.

A Samsung é atualmente a única fornecedora dos chips A5 usados no iPad 2, mas a Apple indicou estar ávida para diversificar seus fornecedores de componentes. A empresa está envolvida em uma batalha judicial sobre patentes com a companhia sul-coreana, enquanto Samsung emergiu como mais ferrenha concorrente da Apple no mercado de smartphones e tablets.

A Apple enfrentará diversos desafios caso decida adotar a TSMC como fornecedora, entre eles, questões ligadas a patentes e projetos de chips, além do esforço da Samsung para impedir o negócio.

“A Apple está tentando diversificar seus pedidos, mas deve continuar a manter alguma forma de relacionamento com a Samsung,” disse William Wang, analista da Fubon Securities.

“Creio que a TSMC receberá novas encomendas de chips; a questão será a distribuição. A Apple não concederá 100% à TSMC. Talvez aloque apenas 20% a 30%.”

Analistas e outras fontes haviam declarado anteriormente que a TSMC, maior fabricante terceirizada de chips no mundo, deveria se tornar fornecedora de chips de nova geração à Apple, provavelmente a partir do ano que vem.

A TSMC é a candidata mais provável a conquistar pedidos de processadores da Apple, tendo reservado US$ 7,8 bilhões em seu orçamento deste ano para atualizar tecnologias e ampliar capacidade.

Elizabeth Sin, porta-voz da TSMC, disse à Reuters que não comentaria sobre a questão ou sobre rumores de mercado. A Apple não retornou de imediato, e um porta-voz da Samsung se recusou a comentar.

