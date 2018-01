'Apple não vai mudar' - Link - Estadão

Em e-mail para a equipe da Apple, Tim diz é otimista com ‘futuro brilhante’ da empresa e exaltou o antecessor, Steve Jobs

CUPERTINO – Tim Cook, o novo CEO da Apple, enviou um e-mail para seus funcionários após a saída de Steve Jobs na quarta-feira.

Leia o texto complexo da mensagem:

Equipe,

Eu estou ansioso pela incrível oportunidade de atuar como CEO da empresa mais inovadora do mundo. Entrar na Apple foi a melhor decisão que já tomei e tem sido um privilégio trabalhar para a Apple e para Steve por mais de 13 anos. Eu compartilho com Steve o otimismo sobre o futuro brilhante da Apple.

Steve tem sido um líder e mentor incrível para mim, assim como para toda a equipe executiva e para nossos maravilhosos funcionários. Estamos realmente ansiosos pela orientação e inspiração de Steve como nosso presidente.

Eu quero que vocês estejam confiantes no fato de que a Apple não vai mudar. Eu aprecio e celebro os valores e princípios únicos da Apple. Steve construiu uma empresa e uma cultura que é diferente de qualquer outra no mundo e vamos nos manter fiéis a ela, está em nosso DNA. Vamos continuar a fabricar os melhores produtos do mundo que encantam nossos consumidores e fazer nossos funcionários incrivelmente orgulhosos do que fazem.

Eu amo a Apple e estou ansioso por mergulhar em meu novo cargo. O apoio incrível do conselho, da equipe executiva e de muitos de vocês tem sido inspirador.

Tenho certeza de que nossos melhores anos estão à nossa frente e que juntos vamos continuar a fazer da Apple o lugar mágico que ela é.

Tim