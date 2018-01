Apple negocia acesso ilimitado a músicas - Link - Estadão

A Apple está em negociações com grandes gravadoras para oferecer um serviço de acesso ilimitado a músicas por meio do pagamento de mensalidade, afirmou o New York Post, citando fontes anônimas.

Há poucas semanas, o diretor do iTunes, da Apple, Eddy Cue, discutiu com gravadoras formas para implementar o plano, segundo o jornal.

O serviço pode custar entre 10 e 15 dólares por mês, dependendo da quantidade de músicas que serão incluídas e por quanto tempo os consumidores terão acesso ao conteúdo, afirmou uma fonte ao Post.

Não foi possível contatar a Apple fora do horário comercial.

