Apple negocia oferta pelo Hulu - Link - Estadão

Depois do Google, a Apple também está interessada em comprar o site de vídeos popular nos EUA

SÃO FRANCISCO – A Apple está negociando uma possível oferta pelo site de vídeos por streaming Hulu, de acordo com informações de uma pessoa próxima ao assunto em entrevista à agência de notícias Associated Press. A pessoa falou sobre condição de anonimato por não estar autorizada a comentar o assunto.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A aquisição do Hulu pode aumentar o mercado da loja iTunes, da Apple, em que os usuários podem alugar ou comprar filmes e séries de TV, e poderia ajudar a empresa de Steve Jobs na concorrência com serviços similares, como o da Netflix nos Estados Unidos. O Hulu tem um serviço de assinatura para usuários que querem assistir programação de TV e filmes online, sem precisar baixar um arquivo. Parte da receita do site também vem de anúncios que acompanham o conteúdo gratuito transmitido pela internet.

O Hulu é de propriedade de empresas de mídia como Walt Disney, News Corp. e Comcast, e no mês passado começou a divulgar informações financeiras para compradores potenciais. Depois de receber uma oferta não solicitada, o conselho da empresa decidiu buscar outros interessados.

O interesse da Apple no Hulu foi divulgado mais cedo nesta sexta pela agência Bloomberg.

/ ASSOCIATED PRESS

—-

Leia mais:

• Google negocia compra do site Hulu