Apple negocia vantagem em streaming de TV - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Apple está em conversas com a Comcast para entrar em um acordo para um serviço de streaming de televisão que permitirá que os decodificadores de sinal da Apple contornem o congestionamento da web, segundo o jornal Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

As discussões estão em estágios iniciais e existem muitos obstáculos que precisam ser ultrapassados antes que um acordo definitivo possa ser alcançado, de acordo com o Journal.

A Apple, que deseja que o tráfego de seu serviço de TV seja separado da tráfego da Internet pública para uma transmissão mais veloz, está buscando um tratamento especial com os cabos da Comcast para evitar o congestionamento, segundo a matéria.

A Comcast e a Apple não quiseram comentar a matéria. O decodificador de TV da Apple custa US$ 99 e compete com dispositivos de transmissão similares da Roku e do Google.

O Netflix concordou na semana passada em pagar a Comcast por velocidades maiores, abrindo a possibilidade de que mais companhias de conteúdo precisarão pagar por um serviço melhor.

