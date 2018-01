Apple obtém patente para produzir iPhone dobrável - Link - Estadão

Facilidade do iPhone 6 Plus de entortar foi uma das polêmicas envolvendo a Apple no ano passado. FOTO: Reprodução / YouTube Facilidade do iPhone 6 Plus de entortar foi uma das polêmicas envolvendo a Apple no ano passado. FOTO: Reprodução / YouTube

SÃO PAULO – Uma certa flexibilidade do iPhone 6 Plus causou polêmica e piadas no ano passado, após vários usuários terem relatado que o aparelho entortou após ser colocado no bolso da calça.

Mas ter um telefone flexível não está assim tão fora dos planos da Apple. É o que indica uma patente obtida pela empresa e divulgada pelo site Cult of Mac.

O documento fala sobre aparelhos eletrônicos flexíveis e descreve os componentes internos de um telefone do tipo. Anteriormente, a empresa já havia pedido a patentes de componentes eletrônicos dobráveis, como destaca o site Apple Insider, mas esta é a primeira vez que a companhia registra a patente de um produto totalmente feito com eles.

O documento sugere também que o futuro iPhone dobrável seria fabricado com plástico, vidro, metal ou silicone.

A LG já possui um aparelho flexível, chamado G Flex. Mas o modelo tem uma flexibilidade sutil perto do que está descrito na patente da Apple. De acordo com a patente, o futuro aparelho poderá executar diferentes comandos quando dobrado.

A Samsung também deve lançar um smartphone e tablet com uma telas flexíveis e dobráveis até o fim deste ano.

Entre as vantagens do modelo flexível descritas está o fato de ser mais resistente a impacto.