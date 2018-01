Apple pede mais tempo para se defender - Link - Estadão

Na Austrália, a empresa é acusada de enganar consumidores com novo iPad e promessa de internet 4G

Tim Cook apresentou o novo iPad no início de março. FOTO: Reuters

MELBOURNE – A Apple afirmou hoje, durante uma audiência de mediação na Austrália, que precisa de mais tempo para se defender contra acusações de que a companhia enganou os consumidores do país quanto à compatibilidade da última versão do iPad com a rede 4G local.

A Comissão de Competição & Consumo Australiana queria que o julgamento da Apple fosse marcado para 2 de maio, mas a gigante do setor tecnológico afirmou que não terá tempo hábil para se preparar integralmente para o julgamento até essa data. Companhias de telecomunicações australianas foram solicitadas a fornecer documentos para o processo. Como não houve acordo hoje, uma nova audiência foi marcada para quinta-feira.

Por volta das 11h20 (de Brasília), as ações da Apple perdiam 2,45% na Nasdaq. O papel acumula queda de mais de 9% desde que atingiu o valor recorde de US$ 644,00, na semana passada.

/Álvaro Campos (Agência Estado)

