Apple pede produção de até 80 milhões iPhones de tela grande - Link - Estadão

BANGALORE – A Apple pediu que fornecedores fabriquem entre 70 milhões e 80 milhões de unidades de seus dois iPhones novos de tela grande até o fim do ano, naquela que é a sua maior produção inicial de iPhones, segundo reportagem do Wall Street Journal citando fontes próximas do assunto.

A previsão para os iPhones com telas de 4,7 e 5,5 polegadas é muito superior à encomenda inicial do ano passado, entre 50 milhões e 60 milhões de unidades dos modelos iPhone 5S e 5C, afirmaram as fontes ao jornal.

A Foxconn e a Pegatron pretendem iniciar a produção em massa do iPhone com tela de 4,7 polegadas no mês que vem, enquanto a Hon Hai Precision Industry, que tem a Foxconn como controladora, começará a produzir a versão de 5,5 polegadas em contrato de exclusividade em setembro, afirmaram as fontes.

As telas dos iPhones 6 serão maiores que os paineis de 4 polegadas usados nos iPhones 5S e 5C existentes.

Espera-se que os novos modelos possuam revestimento de metal similar ao do iPhone 5S e estejam disponíveis em diversas cores.

/ REUTERS