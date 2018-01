Apple pede registro do 'iWatch' em mais países - Link - Estadão

Além do Japão, Apple tenta registar marca em mais seis países; no Brasil, empresa de software é dona da marca ‘i/watch’

SÃO PAULO – Além do Japão, a Apple também fez o pedido de registro da marca ‘iWatch’ em pelo menos outros seis países, como Chile, Colômbia, México, Rússia, Taiwan e Turquia.

Modelo conceitual do ‘iWatch’. Foto: Reprodução

Depois de que o pedido ao escritório de marcas no Japão foi revelado ontem, blogs de tecnologia mostraram que o pedido também foi feito a outros institutos de propriedade intelectual pelo mundo.

De acordo com o 9 to 5 Mac, o pedido de marca foi feito em 3 de junho no México, mesma data que o pedido no escritório japonês.

No Brasil, a marca “i/watch” está registrada em nome da empresa Quest Software Inc., com vigência até 2019. O registro, pedido em 2003, foi concedido em 2009 à empresa de software de acordo com os dados do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (Inpi). O site do Inpi não apresenta qualquer pedido da Apple relacionada à marca do suposto relógio.

Os registros são indício de que a Apple pode lançar um relógio eletrônico com a sua marca em algum momento no futuro, acompanhando o que outros fabricantes já fizeram. A Sony, por exemplo, comercializa um relógio chamado SmartWatch que se conecta a smartphones para facilitar o uso dos recursos do celular. O relógio Pebble também recebeu bastante atenção recentemente por ter sido um dos projetos de maior sucesso do site de financiamento coletivo Kickstarter nos Estados Unidos.

Em fevereiro, o New York Times relatou que o relógio de pulso da Apple estava em fase de testes e teria um vidro dobrável, que se encaixaria no formato do braço do usuário

