Apple perde disputa de patentes para Nokia - Link - Estadão

FOTO: NICKY LOH/REUTERS

HELSINQUE – A Nokia conseguiu uma rara vitória contra a rival Apple ao acertar um acordo que encerra uma antiga disputa sobre patentes da companhia finlandesa. O acordo ainda vai impulsionar os resultados da Nokia no segundo trimestre, depois que a empresa alertou no final de maio que não conseguiria cumprir suas metas.

As ações da Nokia chegaram a subir 3% depois que analistas receberam a notícia positivamente e afirmaram que isso ajudará a Nokia a se concentrar em seu negócio principal em um período no qual enfrenta sérios desafios.

“São as primeiras notícias positivas vindas da Nokia em muito tempo. As duas empresas podem agora se concentrar nos seus negócios, e a disputa foi resolvida em favor da Nokia”, disse Mikael Rautanen, analista da Inderes, em Helsinque.

Os analistas afirmaram que a Nokia deve passar a receber de 1% a 2% da receita do iPhone, calculada como em torno de US$ 43 bilhões este ano, de acordo com uma pesquisa da Reuters. Isso significa que a empresa finlandesa poderá embolsar até US$ 860 milhões este ano.

Os números demonstram que embora a Nokia possa ter conquistado uma vitória judicial, ainda enfrenta tarefa dura para recuperar o atraso no extremo mais sofisticado do mercado de celulares inteligentes, onde ficou para trás da Apple e dos celulares equipados com o sistema operacional Android, do Google.

Apple e Nokia estavam envolvidas em uma disputa judicial desde outubro de 2009, quando a Nokia abriu processo contra a Apple nos Estados Unidos alegando que a companhia estava “pegando carona” em tecnologias patenteadas pelo grupo finlandês.

“A estrutura do acordo, um pagamento inicial e mais royalties regulares, sugere um bom resultado para a Nokia”, disse Florian Mueller, especialista independente que mantém um blog sobre disputas de patentes. ”Talvez a Nokia pudesse ter continuado a jogar duro, e obtivesse acordo ainda melhor, se não estivesse enfrentando os desafios que sem dúvida enfrenta. Mas ainda assim, parece ter obtido uma vitória bastante importante”, disse.

Um porta-voz da Apple confirmou o acordo nesta terça-feira, 14. “Estamos felizes por deixar isso para trás e podermos ambos nos concentrar em nossos negócios”, afirmou o porta-voz.

Apesar de afirmar que o acordo, que encerra todos os processos entre as duas empresas e retira todas as queixas junto à Comissão Internacional de Comércio dos Estados Unidos, vai impulsionar seus resultados de segundo trimestre, a Nokia não informou detalhes, afirmando que números são confidenciais.

A Nokia, que tem afirmado que será mais agressiva no licenciamento de suas patentes, sinalizou novas batalhas legais adiante. ”Este acordo nos permite nos concentrar em novas oportunidades de licenciamento no mercado de comunicações móveis”, afirmou o presidente-executivo da Nokia, Stephen Elop, em comunicado.

Analistas apostam que os fabricantes de celulares Android serão o próximo alvo da empresa finlandesa.

“Ao sair vitoriosa dessa guerra, a Nokia está em uma posição forte de coletar royalties de outros nomes da indústria, particularmente dos fabricantes de aparelhos baseados no Android”, afirmou Mueller.

Apesar disso, as ações da Nokia ainda acumulam queda de cerca de 25% desde 30 de maio, o que representa a eliminação de 5,5 bilhões de euros em valor de mercado de uma das maiores empresas de tecnologia da Europa.

/ Tarmo Virki (REUTERS)