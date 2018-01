Apple perde e Galaxy segue permitido na Holanda - Link - Estadão

Tribunal de Haia decide que existem diferenças suficientes entre Galaxy Tab e iPad para que os dois coexistam no mercado

Por Nayara Fraga (Radar Tecnológico)

SÃO PAULO – O tablet Samsung Galaxy Tab 10.1, principal rival do iPad 2, pode continuar a ser vendido na Holanda. O Tribunal de Haia rejeitou os argumentos da Apple, que acusava a Samsung de plágio, e determinou que há diferenças suficientes entre os produtos para justificar legalmente a existência de ambos, informam agências internacionais nesta terça-feira, 24.

Outra corte holandesa já havia declarado posição semelhante em outubro de 2011. Na ocasião, a Apple rapidamente apresentou apelação, alegando que havia semelhanças evidentes entre os tablets.

Este é apenas um dos muitos capítulos da briga judicial que envolve o iPad 2 e o Galaxy Tab 10.1 em dez países. Um deles, que está perto do fim na Alemanha, provocou mudanças até no aparelho — a Samsung remodelou o Galaxy Tab 10.1 somente para o mercado alemão e o batizou de Galaxy Tab 10.1N. As alterações parecem satisfatórias para a corte alemã, mas a decisão final só ocorre em 9 de fevereiro.

Smartphones. O confronto entre as duas empresas se estende ainda sobre os smartphones. A Apple acusa a Samsung de “ter feito seus telefones Galaxy e tablets para funcionarem e se parecerem com os produtos da Apple”. E a Samsung já alegou que a empresa de Steve Jobs viola algumas de suas patentes.

As companhias americana e sul-coreana são parceiras há muitos anos. Vários componentes usados em aparelhos da Apple — de iPhones a notebooks — são fornecidos pela Samsung.

