Apple perde espaço no mercado de tablets - Link - Estadão

A Samsung apresentou um crescimento de 325%, tendo 18,4% do mercado; no total, a venda de tablets cresceu quase 50% em 2012

SÃO PAULO – A participação da Apple no mercado americano de tablets diminuiu de 59,7% para 50,4%. Os números foram divulgados nesta segunda-feira, 5, pela empresa de análise de mercado IDC.

De acordo com o estudo, 14 milhões de iPads foram entregues às lojas pela Apple durante o terceiro trimestre deste ano; no mesmo período do ano passado, o número foi de 11,1 milhões.

A razão da queda foi a maior oferta de tablets por outras empresas, sobretudo os modelos menores, de sete polegadas – o que levou a gigante a apostar nesse mercado com o lançamento do iPad mini, há duas semanas.

Em segundo lugar no ranking dos EUA, a Samsung aumentou sua fatia de mercado de 6,5% em 2011 para 18,4% , graças a seus modelos Galaxy Tab e Galaxy Note 10.1. A empresa sul-coreana apresentou um crescimento de 325%: no ano passado, enviou 1,2 milhão de tablets às lojas , contra 5,1 milhões de aparelhos no mesmo período deste ano.

A Amazon, em terceiro lugar, conta com 9% de participação no mercado , tendo enviado 2,5 milhões de tablets às lojas. Na quarta colocação está a Asus, com 8.6%, seguida da Lenovo, com 400 mil aparelhos e 1,4% de participação.

As outras marcas, somadas, representam 12,2% do mercado, com 3,3 milhões de tablets. No total, 27,8 milhões de tablets foram vendidos no terceiro trimestre deste ano, contra 18,6 milhões no mesmo período do ano passado, representando um crescimento de 49,5%.