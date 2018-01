Apple permite uso de moedas virtuais em aplicativos - Link - Estadão

Apple não informou se o Apple não informou se o bitcoin estaria entre as moedas ‘aprovadas’. FOTO: Reprodução

BANGALORE – A Apple deixará que desenvolvedores de software incluam transações em moeda virtual em seus aplicativos, abrindo caminho para que novos formatos de dinheiro apareçam em iPhones e iPads.

“Os aplicativos podem facilitar a transmissão de moedas virtuais aprovadas desde que façam isso de acordo com todas as leis estaduais e federais para os territórios onde o aplicativo funciona”, disse a Apple em uma atualização de suas diretrizes de revisão do App Store.

A Apple não deu detalhes sobre as moedas virtuais aprovadas.

Uma porta-voz da Apple não respondeu imediatamente a um e-mail buscando mais informações.

As moedas virtuais não têm o apoio de qualquer governo ou banco central, e são compradas e vendidas em uma rede ponto-a-ponto independentemente de um controle central.

Vários reguladores estaduais dos Estados Unidos estão procurando endurecer as regras sobre o uso das controversas “criptomoedas” e têm, nos últimos meses, alertado investidores a considerarem os riscos associados a moedas virtuais antes de fazer negócios com elas.

Na semana passada, a operadora de TV via satélite Dish Network disse que aceitará pagamentos em bitcoins de clientes a partir do terceiro trimestre, se juntando a companhias como Overstock.com e Zynga ao aceitar a moeda digital.

/REUTERS