Apple planeja navegação de mapas mais 'humana' - Link - Estadão

SÃO PAULO – Segundo o site Business Insider, a Apple planeja deixar a navegação de mapas mais ‘humana’ e menos robotizada. A ideia é substituir os termos utilizados atualmente por pontos de referência. Ou seja, ao invés de ‘vire à esquerda em 2 km’, o programa falará para virar à esquerda após determinado local.

De acordo com o pedido de patente do programa, a nova navegação deverá imitar uma pessoa real e ser menos estressante. Abaixo, uma imagem inserida no documento:

FOTO: DIVULGAÇÃO/APPLE FOTO: DIVULGAÇÃO/APPLE

Há rumores também de quem a Apple planeja um serviço para competir com o Google Street View. Este novo programa faria um escaneamento de estabelecimentos e espaços públicos pelo celular, promovendo uma atualização constante da paisagem pelos próprios usuários.

Ainda não há previsão de lançamento do novo sistema.