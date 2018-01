Apple pode abrir sua primeira loja no Brasil - Link - Estadão

Empresa publicou anúncios para vagas de emprego para loja no Rio de Janeiro, o que seria a primeira loja oficial da América do Sul

SÃO PAULO – Nesta segunda-feira, 12, a Apple publicou em seu site uma série de anúncios com vagas de emprego em uma loja de varejo no Rio de Janeiro. As vagas, para cargos como gerente, encarregado de estoque, gerente de negócios, líder de loja e líder regional, indicam que a empresa deve abrir sua primeira Apple Store oficial no País. Procurada pelo Link, a empresa não deu declarações sobre as vagas abertas.

Atualmente, as lojas que existem por aqui são apenas revendedoras certificadas, conhecidas como “Premium Resellers” ou “Apple Shops”. A loja carioca seria não só a primeira Apple Store oficial no Brasil, mas na América Latina.

O fato de a empresa buscar um “líder regional” sugere que talvez mais lojas venham por aí. “Como Líder Regional, você deve inspirar as equipes a proporcionar experiências que gerem a fidelidade do cliente e orientar o desenvolvimento dos talentos administrativos”, diz o anúncio. ”Como todas as filiais operam vendas, treinamentos, suporte técnico e segmentos voltados para os negócios, seu trabalho é complexo e desafiador”,

A vaga de gerente, que traz “loja de varejo” como local de trabalho, traz as seguintes exigências: “Manter a prosperidade de uma Apple Store exige um conjunto de habilidades de liderança e, como gerente, você deverá ser um mestre em todas elas. No ambiente rápido e dinâmico da loja, você deverá demonstrar controle, aprendendo com cada novo desafio”, diz.

Há ainda vagas para especialista em negócios, expert, criativo, engenheiro de soluções, encarregado de estoque e genius — os atendentes responsáveis pelo suporte aos clientes nas filiais da empresa, que fazem os testes e demonstrações dos gadgets nos “Genius Bar”.

As Apple Stores são conhecidas por seus espaços amplos com design elegante, onde clientes podem experimentar internet gratuita e testar os diversos aparelhos da empresa. Já são 394 unidades pelo mundo, espalhadas por 14 países — sendo a China o único emergente nessa lista.

A filial da Quinta Avenida, em Nova York, é a mais famosa: a cada lançamento da Apple, fãs formam filas imensas a fim de comprar as primeiras unidades dos novos aparelhos anunciados.

A Apple ainda não se pronunciou oficialmente sobre a abertura da filial no País. A empresa também anunciou nesta segunda-feira vagas para a Turquia, que também pode receber sua primeira Apple Store.