Apple pode comprar fabricante de fones Beats por US$ 3;2 bi - Link - Estadão

O rapper e produtor Dr. Dre é cofundador da Beats. FOTO: Reuters O rapper e produtor Dr. Dre é cofundador da Beats. FOTO: Reuters

SÃO FRANCISCO – A Apple está perto de comprar a fabricante de fones de ouvido Beats Electronics por US$ 3,2 bilhões, publicou o jornal Financial Times nesta quinta-feira.

A compra da Beats, que também tem serviço de streaming de música, será a maior já feita pela Apple. Tim Cook disse no mês passado que a Apple “à espreita” de mais aquisições, depois de comprarem 24 empresas nos últimos 18 meses, e que ele não é avesso a grandes aquisições.

A compra do Beats por US$ 3,2 bilhões emparelha o negócio às grandes recentes aquisições feitas no Vale do Silício, com o Google comprando a Nest por US$ 3,2 bilhões; e o Facebook comprando o Whatsapp por US$ 19 bilhões.

A Beats, criada em conjunto pelo empresário Jimmy Iovine e pelo produtor e rapper Dr. Dre, surgiu para redefinir a qualidade dos headphones, que voltaram a se popularizar com a explosão do uso de MP3 players, como o iPod, da Apple. A empresa deverá responder diretamente para Tim Cook.

Celebração

Um vídeo publicado na madrugada da quinta-feira pelo ator Tyrese Gibson parece confirmar a transação, com imagens de Dr. Dre dizendo “sou o primeiro bilionário do hip hop, p****!”, em meio a comemorações de amigos e até uma dancinha divertida por parte de Gibson. Assista:

/REUTERS