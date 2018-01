Apple pode estar desenvolvendo um 'smartwatch' - Link - Estadão

O ‘relógio inteligente’ pode se comunicar com os demais aparelhos Apple; a aposta é do analista Gene Munster

Nayara Fraga, O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO – Assim como o Google, que apresentou em 2012 óculos que podem ser conectados à internet, a Apple também deve entrar para o campo da produção de “computadores que podem ser vestidos” (ou wearable devices, na definição em inglês). O analista Gene Munster, do banco de investimentos Piper Jaffray, afirmou em nota a investidores que a empresa pode tirar proveito dessa tendência de duas formas. “Primeiro, a companhia pode criar produtos para os consumidores, como relógio. Segundo, nós achamos que ela poderia expandir seu programa MFi, que certifica fabricantes aptos a produzir aparelhos que podem ser usados em conjunto com os dispositivos iOS (iPhone, iPad e iPod).”

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

As declarações do analista, conhecido por dar opiniões certeiras em relação à Apple, reforçam os rumores veiculados por blogs de tecnologia de que a empresa pretende criar um “relógio inteligente”, também chamado nos Estados Unidos de smartwatch.

“Nós acreditamos que a tecnologia pode chegar ao ponto em que consumidores terão um tablet e um computador que pode ser vestido, como relógios ou óculos, que permitem coisas simples como ligações, mensagens, busca rápida na internet ou navegação, por exemplo, por meio do comando de voz”, diz Munster.

Para ele, a tela presente nesses acessórios poderia substituir a necessidade da tela do smartphone no longo prazo. E produtos desse tipo poderiam, na visão do analista, ser uma maneira de a Apple atender os mercados emergentes, já que os aparelhos seriam mais baratos que um iPhone. Munster não indica uma data para lançamento do “computador-acessório” da Apple, mas sugere o ano de 2014 ou mais tarde. Alguns sites americanos já chamam o aparelho de “iWatch” e indicam que o dispositivo, de tela de 1,5 polegada, seria um projeto da Apple com a Intel. Alguns relacionam o rumor ao fato de o formato do iPod Nano – um pequeno quadrado usado em faixas para pulso e braço – ter crescido em sua última versão o suficiente para perder a função de ser “vestido”.

Um “smartwatch” que hoje chama a atenção é o Pebble, que se conecta a iPhones e a celulares de plataforma Android. O relógio, que recebeu 85 mil solicitações de compra mas ainda não foi entregue, permite aos usuários controlar o iPod, receber notificações do smartphone e usar aplicativos úteis para quem pratica esporte, entre outras tarefas. O projeto arrecadou US$ 10 milhões no site Kickstarter.