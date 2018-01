Apple pode lançar relógio de pulso - Link - Estadão

Fontes na empresa garantem que relógio “smart” com iOS está em fase de pesquisa

SÃO PAULO – A Apple pode estar investindo num relógio de pulso para ser lançado em breve. O “iWatch” poderá funcionar como um smartphone no seu braço, realizando funções diversas em resposta a comandos de voz do dono.

O boato surgiu em janeiro. Acaba de ser reforçado pelo colunista Nick Bilton, do New York Times, que ouviu de duas fontes anônimas na Apple que o relógio está em fase de pesquisa. Ele viria com o sistema operacional iOS, do iPhone e do iPad.

O acessório seria fabricado com vidro dobrável, que se encaixaria no formato do braço do usuário. No texto, Bilton lembra que a empresa Corning, fabricante do Gorilla Glass, vidro usado na tela do iPhone, anunciou que havia conseguido produzir um vidro maleável, batizado de Willow Glass. O vídeo abaixo, do site CNet, demonstra suas propriedades do material.

O NYT conversou com um representante da Corning que disse que “você certamente pode fazer o vidro envolver um objeto cilíndrico, que poderia ser o pulso de uma pessoa”.

A matéria cita também uma especialista em computação “vestível” e smartphones, Sarah Rotman Epps, da Forrester. “A Apple certamente tem contratado bastante nessa área. A empresa já está na área dos ‘vestíveis’ através de seus parceiros de ecossistema que fazem acessórios que conectam com o iPhone.” A analista conclui que “isso faz a Apple ser potencialmente o maior nome no mercado dos ‘vestíveis’ de uma maneira meio que invisível”.

Enquanto isso, o blog especializado em relógios de pulso A Blog To Watch lembrou que um projeto de 2010 aponta para o potencial de um produto Apple no pulso. Na época, a empresa Lunatik idealizou uma pulseira para o iPod Nano e conseguiu levantar US$ 942 mil no Kickstarter. A meta de arrecadação era de apenas US$ 15 mil.