Apple pode lançar tablet de tela menor - Link - Estadão

NOVA YORK – Os fornecedores asiáticos da Apple estão se preparando para iniciar, em setembro, a produção em massa de um tablet de tela menor, disseram fontes próximas à empresa, sugerindo que a gigante norte-americana está planejando lançar uma versão reduzida do iPad.

O novo tablet provavelmente terá uma tela menor que 8 polegadas, comparadas às 9,7 polegadas do modelo mais recente da Apple, lançado em março. A tela do iPad tem o mesmo tamanho desde o primeiro modelo, que chegou às lojas em 2010.

Em fevereiro, o Wall Street Journal noticiou que a Apple estava fazendo testes com um tablet menor, embora pessoas com conhecimento da situação dissessem na época que a empresa não havia decidido se lançaria o novo aparelho.

Falando sob condição de anonimato, fornecedores de componentes da Apple na Ásia afirmaram nesta semana que foram orientados a se preparar para a produção em massa de um tablet menor. Um deles disse que a Apple está trabalhando com fabricantes de telas como a sul coreana LG Display e a taiwanesa AU Optronics.

Porta-vozes da Apple na Califórnia e China se recusaram a responder pedidos feitos por e-mail para comentar o assunto.

O possível plano da Apple de lançar um iPad menor ocorre em meio ao aumento da concorrência. Samsung e Amazon já competem no mercado de tablets e a Microsoft e o Google recentemente anunciaram seus próprios modelos.

Analistas dizem que um iPad reduzido ajudaria a Apple a manter seu domínio no mercado. No ano passado, o iPad garantiu uma participação de 62% do mercado mundial, segundo pesquisa da IHS iSuppli, que prevê este ano um aumento de 85% nas vendas globais, para 126,6 milhões de unidades.

Na semana passada, o Google começou a receber encomendas para o Nexus 7, um tablet de sete polegadas desenvolvido em parceria com a Asus e com preço a partir de US$ 199 dólares, igual ao do Kindle Fire, que tem o mesmo tamanho e foi lançado no ano passado pela Amazon.

O Surface, da Microsoft, deverá chegar ao mercado nos próximos meses, com uma tela de 10,6 polegadas, maior que a do iPad, e “preços semelhantes ao de tablets comparáveis”, segundo a empresa. O iPad atual é vendido nos Estados Unidos a partir de US$ 499.

