Apple pode perder patentes da Nortel - Link - Estadão

O Canadá pode invalidar leilão de tecnologias, da qual saíram vitoriosos Apple, Microsoft, Sony e RIM

TORONTO – Autoridades canadenses avisaram nesta quarta-feira, 6, que podem anular o leilão de 6 mil patentes da Nortel que foram para um grupo liderado pela Apple, que pagou US$ 4,5 milhões pelas tecnologias, caso a venda não se mostre benéfica para o país.

O ministro da Indústria, Christian Paradis, pediu para analisar se o leilão cumpre com a Lei de Investimento do país e especifica que Ottawa pode suspender transações comerciais se estas não representarem um benefício para o Canadá.

A lei estabelece a revisão pelo governo de operações desse tipo quando investimentos estrangeiros – adquirindo empresas canadenses – com um valor superior a US$ 312 milhões.

No ano passado, Ottawa usou essa lei para bloquear a compra de Potash Corp., o maior produtor de potassa (possível base para a fabricação de vidro) do mundo, por parte da australiana BHP Billiton.

No 1º de julho, um consórcio encabeçado pela Apple – e do qual também fazem parte a EMC Ericsson, Microsoft, Research in Motion (fabricante do Blackberry) e Sony – comprou por meio de leilão 6 mil patentes da Nortel, empresa produtora de tecnologias na área de telecomunicações, por US$ 4,5 milhões.

O leilão era o último capítulo da liquidação daquela que há 10 anos foi a principal empresa de tecnologia do Canadá, mas pediu concordata em janeiro de 2009 diante da impossibilidade de pagar os juros da sua dívida.

O consórcio se impôs ao Google, que havia iniciado o leilão com uma oferta de US$ 600 milhões pelo pacote de tecnologias, que inclue patentes sobre comunicações sem fio, redes 4G, redes de dados, internet, semicondutores e transmissão óptica.

