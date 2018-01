Apple pode revelar novos iPads em 21 de outubro - Link - Estadão

Último modelo dos tablets da Apple, iPad Air tem tela de 10 polegadas. FOTO: Reprodução Último modelo dos tablets da Apple, iPad Air tem tela de 10 polegadas. FOTO: Reprodução

BANGALORE – A Apple pode mostrar dois novos modelos de iPad e uma lançar uma nova versão do sistema operacional para seus computadores Mac em um novo evento, agendado para o dia 21 de outubro. As informações são do site americano Daily Dot, citando fontes familiares com o assunto.

A sexta geração do iPad deverá ter uma nova versão grande do produto, além da terceira versão do iPad Mini. Além disso, o OS X Yosemite, sistema operacional dos computadores Mac, deve passar por uma grande transformação visual para uma nova versão, diz o Daily Dot.

O novo iPad deverá ter tela de 9,7 polegadas, enquanto o novo iPad Mini terá uma tela de 7,9 polegadas, disse a Bloomberg anteriormente, também citando fontes familares com o assunto. Outros rumores dão conta de que a empresa estaria preparando uma versão do iPad com 12,5 polegadas para o ano que vem.

Vale lembrar que, na semana passada, a Apple quebrou uma tendência e lançou dois novos iPhones com telas maiores, além de seu relógio Apple Watch e de um serviço de pagamentos móveis, o Apple Pay.

/ REUTERS