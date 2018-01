Apple pode ter iPhone 4G de tecnologia chinesa - Link - Estadão

O presidente-executivo licenciado da Apple, Steve Jobs, expressou interesse em desenvolver um iPhone a partir do padrão de quarta geração da China Mobile, disse o presidente do conselho da operadora chinesa nesta sexta-feira, 4.

“Jobs disse que está muito interessado em desenvolver um iPhone que deverá funcionar no TD”, disse Wang Jianzhou nos bastidores de uma reunião do Partido Comunista Chinês.

A China Mobile, maior operadora móvel do mundo em número de assinantes, está, atualmente, testando a quarta geração que funciona no seu padrão local TD e está em busca de companhias que projetem smartphones capazes de suportar o sistema.

A companhia tem conversado com a Apple há anos para desenvolver um iPhone que funcione no padrão 3G TD-SCDMA, mas a rival China Unicom continua sendo a única operadora a comercializar o aparelho que funciona com um padrão global de dados.

A disponibilidade exclusiva do smartphone detida pela China Unicon tem dificultado as vendas do aparelho no mercado chinês, considerando que a companhia tem um número menor de assinantes e a portabilidade não é permitida no país.

