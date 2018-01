Apple pode ter patenteado 'óculos' digital - Link - Estadão

Registro oficial para “tratamento periférico para visores acoplados à cabeça” foi publicado nos EUA

SÃO PAULO – Uma patente concedida nesta terça-feira, 3, para a Apple gerou especulações de que a empresa estaria desenvolvendo óculos digitais parecidos com os que o Google anunciou em abril.

—-

O registro para “Tratamento periférico para visores acoplados à cabeça” foi publicado pelo escritório americano de patentes nesta terça-feira, 3. O pedido foi feito em 2006 pela empresa.

Segundo o descritivo da patente, visores de LCD projetariam imagens que ocupariam o centro e a periferia da visão do usuário

O site The Next Web observou que isso sugere um aparelho para “total imersão”, diferente do protótipo do Google, que poderia ser usado enquanto se caminha.

O TNW observa também que uma matéria do ano passado do New York Times sugere que a Apple havia começado a trabalhar em projetos de “computadores usáveis”. E conclui que, se não há indício forte o suficiente de que a empresa está desenvolvendo um óculos a la Google Glass, certamente está imaginando novos maneiras de “usarmos” nossos computadores.