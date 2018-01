Apple pode ter projeto de realidade aumentada com Carl Zeiss - Link - Estadão

Logotipo da Apple em loja em Hamburgo, Alemanha

A Apple pode estar em colaboração com a fabricante alemã de lentes Carl Zeiss para a criação de um novo dispositivo de realidade aumentada – segundo o evangelista de tecnologia Robert Scoble, as duas empresas estariam trabalhando juntas em um par de óculos que trabalham com a tecnologia de realidade mista, a mesma empregada no Hololens da Microsoft.

O projeto, que pode ser anunciado ainda em 2017, foi revelado a Scoble por um empregado da Zeiss. Além disso, durante a feira de tecnologia CES 2017, que aconteceu na última semana em Las Vegas, o estande da Zeiss estava localizado na área dedicada à realidade aumentada.

A realidade aumentada é uma tecnologia que sobrepõe imagens do mundo virtual em uma lente ou uma tela ao mundo real – um bom exemplo do uso dessas possibilidades, ainda que rudimentares, é o jogo Pokémon Go, um hit em 2016.

No ano passado, logo após o sucesso de Pokémon Go, o presidente executivo da Apple Tim Cook deu sinais de que a empresa estaria pesquisando a tecnologia. Em uma entrevista à emissora norte-americana ABC News, Cook disse que via possibilidades mais interessantes para a realidade aumentada do que na realidade virtual, uma vez que a primeira permite que as pessoas estejam "presentes em um ambiente".