Apple prepara iPhone maior e iPad menor - Link - Estadão

Rumores apontam que a empresa estaria planejando lançar um iPhone de 4″ e criar uma versão de 7″ para o iPad

SÃO PAULO – Trata-se de mais um rumor sobre a Apple e o lançamento de seus esperados smartphone e tablet. As informações confidenciadas ao Business Insider e ao Wall Street Journal apontam que a fabricante de Palo Alto prepara um próximo iPhone com tela maior e um iPad com tela menor.

O atual iPhone, na versão 4S, possui tela de 3,5 polegadas. Com o salto, segundo o WSJ, a tela do aparelho chegaria a 4 polegadas. A mudança seria estratégica, visando competitividade ante o lançamento recente de smartphones maiores pela concorrência, como é o caso do Galaxy Note (5,3″) e do Galaxy S3 (4,8″), ambos da Samsung.

A produção de telas se daria por fornecedoras como LG Display, Sharp e Japan Display, unidas em uma fusão apoiada pelo governo japonês. Segundo a Reuters, é provável que as encomendas comecem em junho e o início da produção se dê em agosto.

No caso do iPad, o “retrocesso” seria de 9,7″ para 7″, segundo a BI, que alerta o leitor para não tomar a informação como um fato. Pelo menos não ainda. Isso porque o rumor atual foi lançado pelos analistas da Barclays, em seguida a uma série de outros que iam no mesmo sentido. A ideia da Apple seria a de criar uma versão do tablet que fosse mais prático e adequado para uso por estudantes, em escolas.

No entanto, seus principais concorrentes, Samsung e Motorola, possuem tablets maiores que o sugerido para esta versão de iPad. O Galaxy Tab tem 8,9″ e o Motorola Xoom, 10,1″.