Apple prepara um iPhone 'nano' - Link - Estadão

A Apple está desenvolvendo um versão “mini” do seu popular telefone, o iPhone, para combater o crescimento dos dispositivos equipados com o sistema Android, do Google, informou na quinta-feira, 10, a Bloomberg.

O plano da Apple passaria pelo lançamento de um iPhone com a mesma tecnologia do modelo mais recente, porém, com um terço do tamanho e seria vendido desassociado de uma operadora por um preço por volta de US$ 200.

No último trimestre de 2010, o Google se tornou um líder mundial em telefonia, graças ao seu sistema operacional Android, usado por diversos fabricantes de telefones móveis.

Entre outubro e dezembro, foram comercializados 33,3 milhões de telefones Android em todo o mundo, um número superior ao registrado pela Nokia, a líder de mercado, que vendeu 31 milhões de smartphones.

O crescimento do Android foi muito significativo no segmento dos smartphones. No trimestre passado, a plataforma teve crescimento de 32,9%, superiando o também significativo crescimento do iPhone da Apple, de 16%.

