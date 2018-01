Apple pretende construir nova sede - Link - Estadão

??? O CEO licenciado Steve Jobs foi pessoalmente obter a aprovação legal para executar o projeto

SÃO PAULO – Apple conseguiu aprovação dos parlamentares de Cupertino, na Califórnia, para construir uma ampliação da sede, também localizada na cidade. A empresa havia comprado um terreno de 98 hectares da Hewlett-Packard (HP) no fim do ano passado e dependia do aval legal para iniciar a construção que deve resolver o problema de acomodação da fabricante. Atualmente, há 12 mil funcionários em um espaço que suporta apenas 2.800. O novo projeto suportaria até 13 mil.

Imagens do projeto do “prédio-nave espacial”. No mapa, à esquerda o espaço e localização da atual sede, à direita o terreno com o desenho do futuro prédio. FOTO: Reprodução

Steve Jobs foi pessoalmente ao conselho municipal da cidade apresentar o projeto de construção. Segundo o CEO, ainda sob licença médica, o prédio “será muito parecido com uma nave espacial estacionada”. As imagens mostravam uma construção redonda, muito parecida com um estádio, com um espaço verde aberto no centro. Em relação ao tamanho total do terreno, o espaço ocupado pelo prédio será mínimo.

Mais precisamente, somando o prédio-nave e algumas outras pequenas construções próximas, o espaço com concreto deve ocupar 20% do total. O resto será todo arborizado. Jobs, apoiando-se no discurso sustentável, ressaltou o fato de que o novo projeto inclui a plantação de 2,3 mil árvores e um incremento de 350% de espaço verde.

“É um círculo. É tudo curvado. Se você vai construir coisas, esse não é o modo mais barato. Não há um pedaço reto de vidro, é tudo curva. Nós usamos a nossa experiência adquirida pela construção de prédios ao redor do mundo, e sabemos como fazer os maiores pedaços de vidro do mundo para fins de arquitetura”, orgulha-se Steve.

O espaço, além de acomodar devidamente os empregados, terá ainda um grande auditório, o qual passaria a ser usado para os eventos da Apple.

Um dos conselheiros presentes questionou Jobs sobre que benefícios a cidade teria com a construção, que não deve substituir a anterior, mas complementá-la. A resposta foi a mais óbvia. A Apple é a maior contribuinte, em termos de impostos, para o município, que deverá ganhar ainda mais.

Na sabatina, perguntaram a Jobs se a cidade teria Wi-Fi gratuito, providenciado pela fabricante dos tablets iPads. Jobs achou graça e disse sarcasticamente que realizaria o pedido se em troca a empresa ficasse livre de impostos.

Por fim, após ter sido aplaudido euforicamente ao entrar, Jobs recebeu uma “homenagem” de um dos presentes, que levantou seu iPad 2 e o agradeceu por ter criado o aparelho: “Eu amo. É uma tecnologia maravilhosa”, disse.

As obras devem começar em 2012 e a conclusão está prevista para 2015.

Veja o vídeo da audiência da Steve Jobs em Cupertino na terça, 7:

[kml_flashembed movie="https://www.youtube.com/v/gtuz5OmOh_M" width="425" height="350" align="center" wmode="transparent" /]

