Apple pretende recomprar ações - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Apple anunciou nesta segunda-feira, 19, que vai iniciar em julho um pagamento regular de dividendo trimestral e que vai recomprar até US$ 10 bilhões em ações da empresa a partir do ano fiscal de 2013.

A Apple tem US$ 98 bilhões em caixa, valor equivalente a US$ 104 por ação segundo o analista Brian Marshall, do ISI Group.

A última vez que a Apple pagou dividendo foi em 1995, segundo dados da Thomson Reuters. Em 1996, a empresa teve um prejuízo líquido de US$ 816 milhões.

O programa de recompra de ações será executado ao longo de três anos, com o objetivo principal de minimizar o impacto de opções de ações de funcionários e concessões de ações.

“Temos usado parte de nosso caixa para fazer grandes investimentos em nossos negócios por meio de maiores atividades de pesquisa e desenvolvimento, aquisições, novas lojas, pagamentos antecipados estratégicos e investimentos em nossa rede de suprimentos e na construção de nossa infraestrutura. Vocês verão mais disso no futuro”, disse Tim Cook, presidente-executivo da Apple, em comunicado.

O executivo comentou que a empresa ainda mantém “reservas de guerra” para outras oportunidades estratégicas.

Cook afirmou que a companhia mais valiosa do mundo vai usar cerca de US$ 45 bilhões de dólares do caixa nos primeiros três anos dos programas de recompra de ações e dividendos.

“Para muita gente que tem essa ação, algum dividendo é melhor do que nenhum dividendo”, disse Colin Gillis, analista do BCG Partners.

A Apple divulgou nesta segunda-feira que fará pagamento regular de dividendo de US$ 2,65 por ação em julho.

