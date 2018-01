Apple processa Nokia por violação de patente - Link - Estadão

A Apple abriu um processo contra a Nokia na Inglaterra, ampliando a batalha legal das duas companhias sobre patentes para além da fronteira dos Estados Unidos.

“Estamos avaliando as alegações, que parecem ser baseadas em nove patentes de implementação que já são alvo de um processo entre as duas empresas nos EUA”, disse um porta-voz da Nokia.

As duas companhias travam uma batalha jurídica desde outubro do ano passado, quando a Nokia processou a Apple afirmando que a fabricante do iPhone estava usando tecnologias patenteadas da empresa sem pagar por elas.

