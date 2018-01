Apple quer ajudar pessoas a escrever no celular andando - Link - Estadão

SÃO PAULO – A cena parece saída de um filme pastelão, mas acontece todo dia nas ruas de qualquer grande cidade: pessoas passam tanto tempo presas às telas de seus smartphones que acabam não prestando atenção no mundo à sua volta e acabam batendo em um poste, uma pessoa ou tropeçando sem querer ao digitarem no celular (pois é). Pois bem: a Apple quer ajudar essa turma distraída.

A empresa de Tim Cook acaba de conquistar, nos Estados Unidos, a patente sob um aplicativo chamado “Transparent Texting”, que permite aos seus usuários digitar e também ver o mundo à sua volta pela tela do celular. No lugar de um fundo opaco, a tela do celular usa a câmera traseira para filmar o trajeto de seu dono, enquanto as mensagens aparecem em bolhas translúcidas — o texto continua opaco, para não atrapalhar a leitura.

Não parece exatamente uma ideia muito eficaz, mas pode ajudar pelo menos a prevenir alguns acidentes. A invenção não é exatamente nova: criado em 2009, um app chamado Type’n Walk (“digite e ande”, em tradução literal) propõe o mesmo aos seus usuários. Primeiro, o usuário deverá digitar suas mensagens em uma caixa de texto dentro do app, e depois, colar aquele texto para seu destino final (como o Twitter, o chat do Facebook ou o WhatsApp). Dê uma olhada no vídeo de demonstração.

Vale dizer, entretanto, que só porque a patente foi conquistada, não significa que a novidade vá chegar de fato aos smartphones — normalmente, patentes servem para proteger as empresas de perder direitos econômicos sob suas inovações.