Apple quer cortar uso de 'minérios' de sangue' - Link - Estadão

SÃO PAULO – A empresa anunciou nesta quinta-feira, 14, que só contratará fornecedores que puderem provar a origem “limpa” de seus minérios. A preocupação tenta responder à preocupação global com os campos de extração de minérios usados na fabricação de dispositivos celulares que exploram os trabalhadores, inclusive crianças, principalmente na África. O anúncio foi feito durante a apresentação do Relatório de Acompanhamento da Responsabilidade dos Fornecedores deste ano.

No início de 2015, a Apple espera ter todo o fornecimento de tântalo (columbita-tantalita), metal raro usado para fabricação de capacitores, com certificação. Jeff Wiliams, vice-presidente de operações da Apple, disse ao Financial Times que estão “focados em gerar massa crítica de fornecedores”, de maneira que possam “realmente influenciar a situação da demanda e mudar as coisas”.

Até o fim do ano, além do tântalo, muito utilizado em eletrônicos, a empresa pretende fazer o mesmo com seu estanho, tungstênio e ouro.

Os fornecedores terão de comprovar à Apple que os minérios também não financiam grupos políticos ou de violência ligados a situações de infração de direitos humanos, tendo em mente os conflitos da República Democrática do Congo.

A empresa afirma ainda ter “treinado” 1,5 milhão de trabalhadores ligados à sua linha de fornecedores sobre seus direitos, inclusive por estarem ligados à Apple. Um deles, que a Apple diz ser sua prioridade, é o de reduzir a jornada de trabalho.

Uma das maiores fornecedoras da Apple é a Foxconn, empresa acusada por entidades de direitos humanos de impor más condições aos trabalhadores, excesso de carga horária, presença de menores de idade nas fábricas, gerando uma série de casos de mortes, na sua maioria por suicídio.

No final de 2011, a Enough Project, que acompanha casos de conflito na África, fez um vídeo pedindo ao CEO Tim Cook que tomasse providências sobre a compra de minérios que, indiretamente, financiam conflitos no continente.