Apple quer engenheiro brasileiro para ensinar português para Siri - Link - Estadão

“Como eu posso te ajudar?”. FOTO: Reprodução “Como eu posso te ajudar?”. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Lançada em 2011, a assistente de comandos por voz Siri, desenvolvida pela Apple para o seu sistema operacional móvel, o iOS, pode finalmente começar a falar português com o sotaque brasileiro.

Em seu site de empregos, a Apple diz procurar um engenheiro brasileiro para a equipe responsável por ensinar ao sistema o entendimento e a pronúncia de novas línguas, conhecimentos necessários para que o programa seja capaz de entender a voz de seu usuário, responder perguntas e executar ações nos produtos da Apple – como o celular iPhone e o tablet iPad.

Publicada há cerca de duas semanas no site dedicado a novas vagas na Apple, o anúncio oferece uma um “engenheiro de linguagens para a Siri (localizadora de serviços na nuvem) – português brasileiro”, procurando um profissional motivado, que fale muitas línguas e tenha muitas habilidades no desenvolvimento de software, além de fluência como um falante nativo do português que se fala no Brasil. Além do português, estão sendo procurados profissionais para ajudar a assistente de voz Siri a falar russo e tailandês.

O escolhido, que deve ser formado em Ciência da Computação, Engenharia ou áreas relacionadas e ser capaz de desenvolver códigos para as plataformas da Apple, vai trabalhar na sede da empresa na Califórnia, em Cupertino, lidando com áreas como reconhecimento de voz, processamento de linguagem natural, aprendizado de máquinas, big data e até mesmo síntese de fala”.

Poliglota

Atualmente, a Siri está disponível em dez línguas, com modos para quinze países diferentes. No caso do inglês, por exemplo, há versões para os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Reino Unido, cada uma com vocabulários e pecularidades próprias. Hoje, além das línguas disponíveis, a empresa conta com engenheiros para idiomas como holandês, árabe e sueco – idiomas que podem ser lançados para o sistema nos próximos meses.

Vale lembrar, entretanto, que o sistema pode ser usado por qualquer usuário brasileiro em seus dispositivos da Apple, desde que fale uma das línguas disponíveis.

Além da procura por um engenheiro brasileiro, a Apple também anunciou neste mês que as próximas versões de seus sistemas operacionais (iOS 8, para dispositivos móveis, e OS X Yosemite, para computadores) terão suporte a ditado em 24 idiomas, incluindo o português.