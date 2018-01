Apple quer Galaxy S III fora dos Estados Unidos - Link - Estadão

Samsung é acusada de violar duas patentes com seu novo aparelho, que briga com a Apple pelo mercado de smartphones

O novo smartphone da Samsung chega ao Brasil no próximo dia 11. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O Galaxy S III, novo smartphone da Samsung, é apontado como o grande rival do iPhone. Na última terça-feira, 7, a disputa já antiga entre as duas companhias ganhou mais um capítulo: a Apple acusa o novo aparelho de infringir duas de suas patentes relacionadas a software. A companhia busca, com isso, impedir o produto de ser vendido nos Estados Unidos. O documento foi publicado pelo blog FOSS Patents.

Enquanto a liminar apresentada em fevereiro tem como alvo o Nexus Galaxy pela infração de quatro patentes, dessa vez a Apple analisa duas possíveis violações do S III. A fim de acelerar o processo e facilitar a análise do tribunal, a empresa “irá limitar o seu pedido atual para a tutela preliminar contra o Galaxy S III para o ’604 (pesquisa unificada, ou seja, Siri) e ’647 (vazamento de dados) “.

A Apple se baseou em um smartphone da Samsung comprado no Reino Unido, onde chegou às lojas no dia 29 de maio. Nos Estados Unidos, o lançamento será no dia 21 de junho, exatamente duas semanas após a audiência referente à liminar.

“A Samsung acredita que o pedido da Apple é sem mérito. Vamos nos opor vigorosamente e demonstrar ao tribunal que o Galaxy S III é inovador e único”, disse um porta-voz da Samsung em um comunicado. ”Nós também gostaríamos de assegurar aos consumidores que o lançamento e a venda do Galaxy SIII nos Estados Unidos vão prosseguir como planejado. As ações da Apple só servem para atrapalhar o acesso dos consumidores à mais recente e inovadora tecnologia móvel”.

Em um comunicado por e-mail enviado ao site CNET, um porta-voz da Apple disse: “Não é coincidência que os mais recentes produtos da Samsung se pareçam muito com o iPhone e iPad, desde a forma do hardware para a interface do usuário até a embalagem. Esse tipo de cópia descarada é algo errado, e nós precisamos proteger a propriedade intelectual da Apple quando as companhias roubam nossas idéias. ”