Apple quer iPhone internacional - Link - Estadão

Apple quer iPhone internacional

A Apple planeja uma nova versão do iPhone compatível com praticamente todas as redes de telefonia do mundo, informou o Guardian. Segundo o jornal britânico, a versão internacional do produto deve ser lançada no segundo semestre de 2010, inicialmente nos Estados Unidos, e em parceria com a Verizon Wireless – uma das principais redes de telefonia do país.

13/11/2009 | 13h39