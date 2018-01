Apple quer processar Kodak por patentes - Link - Estadão

Objetivo é impedir a fabricante de câmeras de importar produtos como impressoras e câmeras digitais

NOVA YORK – A Apple pediu a uma corte de falências permissão para processar a Eastman Kodak por infração de patentes.

A fabricante quer entrar com ação na Comissão Internacional de Comércio, segundo documento que enviou nesta quinta-feira a uma corte de falências federal em Nova York.

A Apple tenta, com esse processo, proibir a Kodak de importar vários produtos que acredita infringir suas patentes, como impressoras e câmeras digitais.

A fabricante do iPad quer entrar com processo similar na corte federal de Manhattan, em busca de indenizações pelo que sofreu desde que a Kodak pediu proteção contra falência no mês passado.

O litígio não será a primeira briga judicial entre as duas companhias. Em janeiro, a Kodak processou a Apple sob a alegação de que desrespeitava as patentes relacionadas a câmeras digitais.

