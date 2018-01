Apple reage e processa Nokia por patentes - Link - Estadão

A iniciativa é claramente uma resposta judicial à Nokia, que em outubro entrou na Justiça contra a Apple nos Estados Unidos acusando-a da violação de dez patentes da Nokia em tecnologias usadas no iPhone. De acordo com analistas na época, a Apple poderia ser obrigada a pagar até US$ 1 bilhão.

“Outras empresas precisam competir conosco inventando suas próprias tecnologias, não apenas nos roubando”, afirma Bruce Sewell, vice-presidente sênior da Apple em comunicado oficial.