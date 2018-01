Apple recebe patente de 3D e tablet híbrido - Link - Estadão

Nesta terça-feira, 30, a Apple patenteou no Departamento de Marcas e Patentes dos EUA (USPTO) duas tecnologias que aguçam a curiosidade de todo e qualquer fã de Steve Jobs. A empresa californiana registrou as patentes de um display no qual se visualiza imagens 3D sem a necessidade de óculos (autoestereoscópico) e um aparelho meio laptop, meio tablet touchscreen.

O Apple Insider lembrou que na coletiva de apresentação do MacBook Air, o notebook ultrafino da Apple, Steve Jobs comentou um pensamento que surgiu em sua mente e na de sua equipe: “O que aconteceria se o MacBook e um iPad se ligassem?”. Ao que tudo indica a tecnologia registrada nesta última patente deve garantir à Apple algo bem próximo dessa tal “união”.

Rascunhos do híbrido laptop-tablet. FOTO: USPTO/Apple Insider

O dispositivo aparenta ser um notebook comum, exceto pelo par de trilhos nas abas laterais do teclado sobre os quais a parte inferior da tela desliza enquanto a superior declina por sobre o teclado. Dessa maneira o aparelho se torna um tablet com uma tela touch.

No mesmo dia, a empresa de Jobs patenteia uma tecnologia que permite que superfícies projetem imagens em 3D sem que o seu “visualizador” seja obrigado a usar óculos especiais. A tecnologia, que teve seu pedido de registro protocolado na USPTO em setembro de 2006, também chamada de autoestereoscópica, uma espécie de truque óptico que faz com o o olho esquerdo do observador veja um imagem diferente do seu olho direito, o que gera cria uma sensação de profundidade.

No documento, a Apple diz que a projeção 3D poderá ser captada por usuários em diferentes posições em relação ao aparelho projetor. Isso significa que mais de uma pessoa poderá assistir ao vídeo tridimensional sem perder detalhes da experiência.

Folha lenticular, um dos métodos de autoestereoscopia. Via 3D-forums.com

Barreira Parallax, o segundo método de autoestereoscopia. Via 3D-forums.com

