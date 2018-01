Apple receberá US$290 milhões da Samsung - Link - Estadão

Multa será paga pela empresa coreana após decisão de júri nos EUA sobre patentes

SAN FRANCISCO – Um júri norte-americano decidiu nesta quinta-feira que a Apple terá direito a receber US$ 290,45 milhões em indenizações em um novo processo contra a Samsung Electronics, na mais nova batalha sobre patentes globais entre as duas gigantes dos celulares.

FOTO:Reuters

O veredicto foi anunciado em uma corte federal de San José, Califórnia. A Apple tinha pedido US$ 379,8 milhões, enquanto a Samsung argumentou que teria de pagar US$ 52,7 milhões.

Um representante da Samsung não comentou imediatamente a decisão. A porta-voz da Apple, Kristin Huguet, disse estar contente com o fato de o júri ter imposto multa à Samsung, apesar de o caso significar mais do que dinheiro para a companhia.

“Tinha a ver com inovação e trabalho duro necessários para inventar produtos que as pessoas amam”, disse Huguet.

A Apple e a Samsung disputavam nos tribunais havia dois anos. No ano passado, a Apple recebeu mais de US$ 1 bilhão depois de convencer um júri que a Samsung teria copiado várias ferramentas do iPhone – como usar os dedos para ampliar o zoom na tela – além de semelhanças no design.

A Samsung produz celulares que usam o sistema operacional Android, desenvolvido pelo Google.

Em março, a juíza federal Lucy Kohn determinou multa de US$ 600 milhões no veredicto, mas ordenou um novo julgamento para o restante, afirmando que o júri anterior teve erros nos cálculos.

Combinado ao veredicto de US$ 290,5 milhões desta quinta-feira, a Apple terá de receber US$ 929,8 milhões no caso.

/ REUTERS