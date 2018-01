Apple recebeu mais de 1 milhão de e-mails em homenagem a Jobs - Link - Estadão

Mensagens foram reunidas em página dentro do site oficial da empresa

LOS ANGELES – Mais de 1 milhão de pessoas se despediram de Steve Jobs através do e-mail criado pela Apple para o recebimento de mensagens em homenagem a Steve Jobs, informou a empresa, que também lançou uma página intitulada “Remembering Steve” (“Lembrando Steve”, em português) dentro de seu portal. A proposta da página é divulgar algumas das mensagens e reflexões que foram enviadas a Steve Jobs por anônimos.

“Obrigado Steve”, “Você mudou o mundo com um design simples e elegante”, “Steve Jobs é uma lenda” e “Sentiremos saudades, Steve” são alguns dos recados que podem ser lidos na página.

“Todos possuem uma coisa em comum, desde amigos pessoais e colegas até os proprietários de produtos Apple. Todos foram impactados por sua paixão (a de Jobs) e criatividade”, diz a Apple no texto apresentado na página de homenagens.

Com objetivo de reunir todas as mensagens de condolência, a empresa californiana criou a conta de e-mail rememberingsteve at apple.com poucas horas depois de confirmar a morte do ex-executivo-chefe, no dia 5 de outubro. Steve Jobs morreu aos 56 anos em decorrência de um câncer no pâncreas.

Na quarta-feira, 19, a Apple também realizou uma homenagem ao ex-executivo-chefe na sua sede em Cupertino, no norte da Califórnia. A cerimônia era restrita aos funcionários da empresa. Para que todos os seus funcionários pudessem assistir ao ato, que foi transmitido de forma restrita na internet, a companhia fechou todas as suas lojas nos Estados Unidos durante 90 minutos.

