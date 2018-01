Apple recomenda mapas da concorrência - Link - Estadão

Em uma raríssima admissão de falha por parte da Apple, CEO indica aplicativos do Google e Nokia

Daniel Gonzales, do estadao.com.br

SÃO PAULO – O CEO da Apple, Tim Cook, veio a público nesta sexta-feira dizer que a empresa “lamenta enormemente” a frustração causada pelo novo app de mapas, o Apple Maps, que veio embutido na nova versão do sistema operacional móvel, o iOS 6, liberado para download na semana passada, ocasião em que foi apresentado o novo iPhone 5. O iOS 6 está disponível para os iPhones 3GS, 4 e 4S, iPad 2, novo iPad e iPod Touch de quarta geração.

Em uma raríssima admissão de falha por parte da Apple, Cook chegou a recomendar que os donos de aparelhos utilizem alternativas da concorrência, como os webapps de mapas do próprio Google ou o da Nokia ou os apps de mapas Waze, Bing (da Microsoft) e MapQuest.

(Dica: para adicionar os webapps, como sugeriu Cook, basta visitar no iPhone ou no iPad, via Safari, este link (mapas do Google) oueste (mapas da Nokia) e optar por adicioná-los na tela inicial. Pelo ícone, será possível usar os mapas da concorrência online, via navegador).

MOTIVO DE PIADA

O Apple Maps substituiu o Google Maps, que era padrão até o iOS 5.1 no iPhone, iPad e iPod Touch e virou motivo de piada em centenas de sites e redes sociais pelas falhas bizarras que apresenta, pontos de interesse e direções de tráfego desatualizadas e pela falta de recursos como a visão ao nível da rua, tal como o Google Street View e informações sobre rotas e transporte público.

Alguns sites chegaram a classificar o app de “vergonha para uma empresa que se vangloria de fazer os melhores produtos do mercado”. Surgiram centenas de galerias, como esta, com as “falhas épicas” do app.

No iOS 5, mapas eram bem mais completos (foto: Reprodução/Cnet)

A Apple optou pela troca do software de mapas no iOS6 no momento em que se acirrou a competição cada vez maior do iOS com a plataforma móvel do Google, o sistema operacional Android, que presente em smarphones e tablets já domina a maioria do mercado no exterior (52,2% contra 33,4%, números de 28 de setembro, do mercado norte-americano). Pelo mesmo motivo, o aplicativo oficial do portal YouTube, também do Google, ficou de fora do iOS 6.

O Google, é óbvio, já tripudiou sobre a empresa da maçã e chegou a anunciar que seu app de mapas, que continua presente no Android (com versões cada vez mais atualizadas, a última delas de 19 de setembro, com o incrível recurso de visualização subaquática de trechos de oceanos) tem uma “vantagem de 400 anos” sobre o da Apple. O CEO do Google, Eric Schmidt, já disse que a empresa, por ora, não tem planos de submeter um aplicativo próprio de mapas para a aprovação da Apple (e possibilidade de uso no iOS 6).

JUSTIFICATIVA

Cook “justificou” as falhas dizendo que a Apple resolveu modificar completamente os mapas e partir praticamente do zero para adicionar recursos como a visão em 3D e recursos de voz e GPS integrados – que, de qualquer forma, não funcionam no Brasil.

“Para fazer isso, teríamos que criar uma versão nova desde zero. Quanto mais clientes usarem nossos mapas, melhor será a experiência e agradecemos muito a resposta que receberemos da parte deles”, disse o CEO da Apple.

A Apple divulgou uma nota oficial sobre as falhas do app de mapas. Confira:

Na Apple, nós nos esforçamos para criar produtos de primeira classe que ofereçam a melhor experiência possível aos nossos clientes. Com o lançamento do nosso novo Maps na semana passada, nós ficamos aquém deste compromisso. Pedimos desculpas pela frustração que isso causou aos nossos clientes, e estamos fazendo tudo que podemos para tornar o Maps melhor.

Enquanto melhoramos o Maps, você pode experimentar alternativas ao baixar apps de mapas da App Store, como o Bing, MapQuest e Waze; ou usar os mapas do Google ou Nokia, indo até seus sites e criando um ícone na tela inicial para o webapp deles.

DESCULPAS RARAS

O último grande pedido de desculpas da Apple – foram poucos, na história da empresa – havia sido feito por Steve Jobs pouco depois do lançamento do iPhone 4. Ainda online no site da empresa, acarta pede desculpas pela má performance da antena do aparelho, que derrubava o sinal da rede celular caso o usuário segurasse o iPhone pela lateral.

Anteriormente, Jobs também havia pedido desculpas a donos de iPhones depois que a empresa lançou uma nova geração do aparelho, derrubando os preços das versões anteriores.