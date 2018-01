Apple recusa proposta da Samsung para acordo na Austrália - Link - Estadão

Samsung segue impedida judicialmente de lançar seu tablet no país devido às disputas de patentes entre as duas empresas

Apple afirma que Galaxy Tab (dir.) copia iPad (esq.) descaradamente. FOTO: Thomas Peter/Reuters

SYDNEY – A Apple rejeitou uma proposta da Samsung para pôr fim à batalha que ambas travaram na Austrália envolvendo seus tablets, o que possivelmente acabará com a viabilidade comercial do novo Galaxy da fabricante sul-coreana no país.

A Apple alega que a linha Galaxy copia o iPhone e o iPad “descaradamente” e deu início a uma batalha judicial internacional que deve prejudicar o crescimento de um dos negócios da Samsung que mais cresce.

A Samsung, cujo Galaxy é visto como uma grande ameaça aos aparelhos da Apple, nega as acusações, mas vem tentando um rápido acordo na Austrália para que o Galaxy 10.1 seja lançado naquele país antes do Natal.

No entanto, um advogado da Apple disse à Corte Federal em Sidney nesta terça-feira, 4, que a última proposta da Samsung, feita na semana passada, não forneceu base para um acordo.

“A grande razão de estarmos aqui é evitar o lançamento (do Galaxy) e manter o ‘status quo’ (estado atual)”, afirmou o advogado da Apple, Steven Burley.

Uma vitória da Apple na Austrália prejudicaria a tentativa da Samsung de diminuir a diferença em relação à Apple no mercado internacional de tablets. Uma esperada decisão da Justiça norte-americana deve sair na semana que vem.

/ Narayanan Somasundaram e Amy Pyett (REUTERS)